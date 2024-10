Apreensões realizadas pela PM durante a operação na comunidade - Reprodução

Publicado 21/10/2024 13:20

Rio - Três criminosos foram presos, nesta segunda-feira (21), durante uma ação da Polícia Militar no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, agentes do 3° BPM (Méier) estavam realizando uma operação e, no local, houve confronto entre policiais e criminosos. Após o fim da troca de tiros, os três foram presos.

Na ação, os agentes apreenderam duas pistolas, três celulares, munições, um rádio transmissor, 273 pinos de cocaína e 225 trouxas de maconha.

A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade).