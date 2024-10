Na ação, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio e várias drogas - Divulgação / @pmerj

Publicado 23/10/2024 09:11 | Atualizado 23/10/2024 09:28

Rio - Um bandido morreu, na noite desta terça-feira (22), depois de trocar tiros com policiais militares no bairro Vila Brasil, em Itaboraí, Região Metropolitana. Ele estava junto de outros criminosos armados.

Segundo a PM, agentes do 35º BPM (Itaboraí) realizavam patrulhamento pela Rua Piauí, quando se depararam com os suspeitos. Eles atiraram no momento em que viram os policiais, e houve um "breve confronto".

Após o tiroteio, ainda de acordo com a corporação, os policiais socorreram o suspeito ferido e o levaram ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, que fica no bairro Nancilândia, mas ele não resistiu. Os outros envolvidos conseguiram fugir.

Com o baleado, que não teve identidade revelada, foram apreendidos uma pistola, um carregador, um coldre, um radio-transmissor, uma balança de precisão, uma mochila, 223 pedras de crack, 192 pinos de cocaína e 45 trouxinhas de maconha.

Inicialmente, o caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) e, depois, repassado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Segundo a Polícia Civil, agentes da especializada realizam diligências para apurar as circunstâncias da morte.