O caso aconteceu na Rua Visconde de Santa Isabel, sentido MéierReprodução

Publicado 23/10/2024 08:52 | Atualizado 23/10/2024 09:54

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma ciclista que foi atropelada na noite desta segunda-feira (21) em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, o motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.

O caso aconteceu na Rua Visconde de Santa Isabel, sentido Méier, próximo ao antigo Jardim Zoológico. Bombeiros foram acionado por volta das 22h44 e, no local, encontraram Fabiana de Souza, de 40 anos, já morta.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o carro atropela a vítima, acelerando logo em seguida. Segundos depois, dois veículo param para prestar socorro a Fabiana, que fica caída no chão.

Agentes da 20ª DP (Vila Isabel) estiveram no local e realizaram a perícia. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas e um familiar da vítima foram ouvidos. Segundo a corporação, policiais buscam informações para localizar o motorista que provocou a morte de Fabiana.

Raphael Pazos, fundador da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio, se manifestou sobre a necessidade de maior respeito e segurança para os ciclistas nas vias públicas. Ele destaca que a bicicleta tem preferência sobre os veículos motorizados e deve ser utilizada nos bordes laterais e no sentido da via.

"Nesse caso, a ciclista Fabiana estava corretíssima quando foi brutalmente assassinada por esse motorista que se evadiu do local sem prestar socorro. Vidas estão sendo perdidas e pessoas estão ficando com sequelas gravíssimas para o resto da vida devido a imprudência de pessoas conduzindo seus veículos motorizados, que não respeitam os limites da velocidade máxima, que dirigem sob efeitos de drogas ou álcool, que dirigem falando no celular", ressaltou Pazos.

Outro caso

Na madrugada de domingo (13), um caso similar ocorreu na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Niterói , Região Metropolitana do Rio. O pedreiro Carlos Eduardo Oliveira da Silva, de 32 anos, foi atropelado pelo motorista Jhonatan Santos Fonseca, que fugiu do local sem prestar socorro, alegando ter temido ser agredido por populares.

Três dias após o incidente, Fonseca se apresentou voluntariamente na 79ª DP (Jurujuba), onde prestou depoimento e foi liberado.