Anja Bittencourt morre aos 72 anosReprodução do Instagram

Publicado 25/10/2024 08:46

Rio - Com trabalhos em novelas como "Rainha da Sucata" (1990), "O Clone" (2001) e "Êta Mundo Bom!" (2016), a atriz Anja Bittencourt morreu, aos 72 anos, nessa quinta-feira (24). A notícia foi divulgada por Nizo Neto no Instagram. A causa da óbito não foi revelada.

"Anja Bittencourt, querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com Claudia Rodrigues, meu primeiro solo, Falando Sozinho. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga!", escreveu Nizo na publicação. "Anja Bittencourt, querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com Claudia Rodrigues, meu primeiro solo, Falando Sozinho. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga!", escreveu Nizo na publicação.

Outros famosos também se despediram de Anja através das redes sociais. "Anja Bittencourt saiu de cena hoje (quinta-feira). O céu ganhou mais uma anja! Voa querida! Um abraço a todos os familiares, aos muitos amigos, alunos e ex-alunos dessa mestra, e fãs dessa atriz tão querida", publicou Kiko Mascarenhas. "Muito triste", disse André Dias. "Anja querida", comentou Luciana Paes.

A última aparição de Anja em folhetins foi em "Elas por Elas", da TV Globo, que chegou ao fim em abril deste ano. Ela também atuou em séries como "Sob Nova Direção" (2003), "A Diarista" (2005), "Carga Pesada" (2006) e "Toma Lá Dá Cá" (2009).

Em postagens feitas no Instagram nos dias 22 de agosto e 14 de setembro, a artista aparecia no hospital. Em março, ela retirou um tumor no intestino em uma unidade de saúde no Rio.







