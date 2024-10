Moradores do Gradim organizaram manifestação por conta da falta de luz - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/10/2024 09:33 | Atualizado 25/10/2024 09:42

Rio - Moradores de várias regiões de São Gonçalo, na Região Metropolitana, amanheceram sem luz nesta sexta-feira (25), em razão das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio na tarde e noite desta quinta (24). Segundo os relatos, em bairros como Galo Branco, Trindade, Vista Alegre e Monjolos, a falta de energia já se estende por mais de 16h.

Já em outras áreas do município, como Alcântara, Porto do Rosa, Jardim Catarina e Santa Izabel, a luz oscila. "Aqui no Porto do Rosa, a energia vai e volta de 30 em 30 minutos. Não aguento mais, minha filha pequena não conseguiu dormir, ficou com muito medo", relatou Michelle Saliba nas redes sociais.

"Moro no Boaçu, estou sem luz desde às 2h16 e, até agora, nada. Só queria saber como as pessoas que têm bebês ou idosos em casa ficam num calor desses, sem ventilador, cheio de mosquito. Tenho uma bebê de 5 meses e está muito difícil", comentou Nycolle Duarte.

Na madrugada desta sexta, moradores do Gradim realizaram uma manifestação na BR-101, colocando fogo em objetos no meio da via. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouví-los pedindo para que a energia elétrica seja restabelecida.

Ainda de acordo com relatos, Alcântara, Jardim Alcântara, Rio do Ouro, Paraíso, Boa Vista, Guaxindiba, Marambaia, Colubandê e Jockey também foram bairros afetados pela falta de energia.

A forte chuva que caiu no município derrubou parte do forro do Shopping Partage, no Centro, na noite desta quinta. Segundo a direção, o local foi imediatamente isolado e o shopping foi temporariamente fechado. Não houve feridos.

A Enel, concessionária de energia elétrica da cidade, informou que, além de São Gonçalo, os municípios mais afetados foram Niterói e Itaboraí, também na Região Metropolitana, Magé e Duque de Caxias, na Baixada, e Angra dos Reis, na Costa Verde.

"A distribuidora mobilizou seu plano de contingência e realizou manobras remotas na rede, reduzindo o volume de clientes atingidos. A distribuidora também reforçou o número de equipes em campo e os técnicos estão atuando nas ruas para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de energia a todos os clientes o mais rapidamente possível", afirmou a empresa, na noite desta quinta. Procurada para atualizações sobre as manutenções nesta sexta, a concessionária ainda não retornou. O espaço permanece aberto.