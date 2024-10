Menina está internada desde sexta-feira (18), no Hospital Adão Pereira Nunes - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Menina está internada desde sexta-feira (18), no Hospital Adão Pereira NunesArquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 28/10/2024 15:21 | Atualizado 28/10/2024 15:49

Rio - A menina E. O. F., de 3 anos, baleada na cabeça em Belford Roxo, na Baixada, no último dia 17, segue internada em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Em boletim enviado pela Prefeitura de Duque de Caxias nesta segunda-feira (28), a unidade de saúde informou que o quadro da criança deixou de ser considerado gravíssimo, mas ainda é grave e ela segue internada no CTI pediátrico da unidade.

Ainda de acordo com o hospital, a menina tem passado por tomografias de crânio para que haja um controle da evolução. Na quinta-feira (24), ela foi submetida a um procedimento de drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa.

A criança estava com os pais a caminho de uma UPA próxima quando foi atingida pelo disparo . A menina foi socorrida e encaminhada para o Hospital Infantil de Belford Roxo e, devido à gravidade, transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

Segundo a Polícia Civil a investigação está em andamento na 54ª DP (Belford Roxo). Os agentes estão em busca de demais testemunhas e realizam diligências para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima. Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 17 crianças foram baleadas na Região Metropolitana em 2024, sendo 11 delas por bala perdida.