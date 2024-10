Bope atua em operação na Comunidade do Sertão - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Bope atua em operação na Comunidade do SertãoReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 29/10/2024 07:59 | Atualizado 29/10/2024 08:02

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (29), uma operação na Comunidade do Sertão, que fica entre o Anil e o Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A ação acontece dois dias depois de mãe e filho serem baleados na região.

De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na comunidade. Ainda não há registro de prisões ou apreensões.

No último domingo (27), um intenso tiroteio entre criminosos de facções rivais assustou moradores durante a madrugada.

Segundo vizinhos, a mãe teria sido atingida na perna, enquanto o filho sofreu um ferimento de raspão na cabeça. Ambos, que não tiveram as identidades reveladas, foram levados para o Hospital Rios D'Or, na Freguesia.