Tempo na cidade do Rio será nublado e chuvoso até o fim da semanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/10/2024 12:52

Rio - Esta terça-feira (29) foi mais um dia de céu nublado com possibilidade de chuva na capital, e a previsão do Alerta Rio é de que o tempo permaneça assim até o final desta semana. Apesar disso, o frio não deve atingir a cidade.

Segundo o órgão, o clima é influenciado por ventos úmidos vindos do mar, o que gera uma grande concentração de nuvens e chances de chuva. A máxima desta terça foi de 29°C, com mínima de 18°C, e ventos variando de fracos a moderados. A projeção foi de chuvisco em pontos isolados do município.

Para esta quarta-feira (30), a previsão segue o mesmo padrão. O céu já vai amanhecer nublado, e há possibilidade de chuva fraca isolada a qualquer momento do dia. Os ventos serão moderados, e a máxima de 29°C e mínima de 18°C vão permanecer.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, na quinta-feira (31), o último dia de outubro, o tempo já vai amanhecer nublado, e não deve variar muito ao longo do dia. A possibilidade de chuva fraca isolada está para a noite, e os ventos também serão moderados. A máxima prevista é de 31°C, com mínima de 17°C.

E o mês de novembro deve começar com tempo cinza. A previsão é de céu parcialmente nublado, chuvisco isolado durante a noite e ventos fracos a moderados. A máxima será de 32°C, com a mínima se mantendo em 17°C.

No sábado (2), feriado de Finados, o sol volta a brilhar um pouco mais do que nos outros dias, mas a chance de chuva fraca permanece. A temperatura segue estável, apesar da possibilidade de uma pequena elevação: a máxima prevista é de 33°C, com mínima de 18°C. Os ventos continuam variando de fracos a moderados.