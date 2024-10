Michele Ferrão foi vítima de feminicídio na Taquara, Zona Oeste - Rede Social

Michele Ferrão foi vítima de feminicídio na Taquara, Zona OesteRede Social

Publicado 29/10/2024 12:19 | Atualizado 29/10/2024 12:28

Rio - "Nunca te esquecerei minha rainha". O desabafo é de um dos filhos de Michele Ferrão, de 45 anos, encontrada morta dentro de casa na comunidade Santa Maria, na Taquara, na Zona Oeste, na segunda-feira (28). O marido da vítima, Dario Ferreira dos Santos, foi morto a tiros horas depois. Segundo relatos, ele seria o principal suspeito do crime.

"Tinha muito que aprender com a senhora ainda, mas Deus sabe de todas as coisas e ele deveria estar precisando da senhora aí de cima, te amo eternamente", lamentou o filho mais velho.



Ainda segundo testemunhas, o casal teve uma briga momentos antes da morte de Michele. A discussão teria sido motivada após a mulher descobrir que o marido teria se tornado usuário de drogas.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga os casos. “Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos e a possível relação entre os crimes”, disse em nota.



Dario foi encontrado morto ainda na noite de segunda (28). Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para checar a informação de um homem vítima de disparos de arma de fogo na Avenida Marisa Letícia Lula da Silva, em Jacarepaguá. No local, o corpo de um homem foi encontrado já sem vida, atingido por vários disparos. O lugar foi preservado para a realização da perícia, que ficou a cargo da DHC.



Informações preliminares apontam que ele foi executado pelo "tribunal do tráfico". A informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.



Nas redes sociais, o filho mais novo também lamentou o caso. "Mãe, minha rainha, amor da minha vida, não imaginava que ia te ver dessa forma, ter uma notícia dessas, te ver daquele jeito acabou comigo. Saber que nunca mais irei te ver, ouvir você me chamando para ir para escola, me ligando para não se atrasar para ir à loja, perguntando se eu já almocei, como foram nos treinos, se tem campeonato, se eu estou indo bem na escola, como são meus amigos... Hoje se encerra todas essas perguntas”, comentou outro filho.



O menino prometeu ainda seguir com os sonhos da mãe. "Seu nome ainda será muito conhecido no mundo.Espero te dar muito orgulho ainda", disse.



Michele era muito conhecida na região por vender bolos e salgados para festa. No Instagram, ela tinha mais de 11 mil seguidores.

Terceiro caso de feminicídio em 48h



Esse é o terceiro caso de feminicídio nas últimas 48h, na região. Uma jovem, de 21 anos, morreu após ser espancada , na manhã de sábado (26), em Rio das Pedras, Jacarepaguá, também na Zona Oeste.



De acordo com a Polícia Militar, Daniele Costa Guedes teria sido agredida pelo companheiro. O homem, que não teve a identidade revelada, se apresentou na Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca , no domingo (27). Segundo a Polícia Civil, a especializada identificou o suspeito e representou por sua prisão temporária, que foi deferida pela Justiça do Rio.

No mesmo dia, Andreza da Mata dos Santos foi encontrada morta dentro de casa, em Cosmos, também na Zona Oeste. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital, e até o momento, nenhum suspeito foi detido.