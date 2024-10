Carro ficou com a frente destruída após a colisão - Reprodução

Publicado 30/10/2024 20:26 | Atualizado 30/10/2024 21:34

Rio - A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista de um carro que bateu na traseira de duas motos na Ponte Rio-Niterói, na sexta-feira passada (25), testou positivo no bafômetro. O acidente resultou na morte do colombiano Daniel Esteban Molina Serna , de 36 anos, que foi arremessado na Baía de Guanabara, além de deixar outras duas pessoas feridas.

De acordo com os agentes, Daniel havia parado sua moto na faixa de rolamento devido a uma pane mecânica. Logo em seguida, outra moto estacionou ao lado. Foi então que um terceiro motorista, dirigindo um Ford Focus, colidiu na traseira das motos, fazendo com que Daniel perdesse o equilíbrio e caísse no mar. A identidade do motorista responsável pela colisão não foi revelada.

Daniel Esteban morreu após cair na Ponte Rio-Niterói Arquivo pessoal

Na ocasião, Daniel estava acompanhado de Camilo Salazar Uribe, que foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói, com um ferimento na perna. Em nota, a unidade de saúde informou que ele passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.



De acordo com Stefania Gomez, prima de Camilo, que esteve no Instituto Médico Legal (IML) nesta terça-feira (29), junto com a mulher de Daniel, os dois precisaram parar a moto na altura do vão central da ponte por conta de um problema mecânico.

"Foi por volta das 19h30, a moto parou, já estava dando problemas. Eles encostaram e um rapaz chegou para ajudar a empurrar a moto para frente. Do nada, um carro bateu neles por trás, quebrou a perna do meu primo, o outro rapaz saiu ileso e o Daniel caiu no mar", relatou ao DIA.

As duas explicaram ainda que estiveram no local do acidente logo após a colisão, mas tiveram dificuldades para ter informações sobre o caso. O motociclista estava a caminho de casa quando sofreu o acidente.

"Ninguém dá informações de nada até hoje. A polícia não deixou ver o rapaz que colidiu com eles. A gente não sabe o nome dele, só temos uma placa porque fizemos um vídeo. A polícia falava que não poderíamos ficar ali, que teríamos que ir embora. Ninguém dá informações de nada, ninguém sabe o nome das pessoas que estavam lá. O cara estava muito relaxado na viatura da polícia", reclamou Stefania.

Segundo a Ecoponte, a batida aconteceu no sentido Niterói e houve perícia no local. Os bombeiros foram acionados e o Grupamento Marítimo de Botafogo encontrou o corpo de Daniel por volta das 21h. Além de Camilo, uma terceira vítima, de 41 anos, não identificada, também ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.

O homem foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil não retornou sobre as investigações. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.