Luiz Felipe Soares foi atingido por um transformador em Camboinhas, em NiteróiReprodução / Redes Sociais

Publicado 31/10/2024 10:38 | Atualizado 31/10/2024 10:40

Na ocasião, o jovem voltava de bicicleta elétrica para a residência dos tios depois de assistir um jogo de futebol. Segundo testemunhas, o caminhão teve dificuldades de manobrar nas ruas estreitas do bairro e por isso bateu no poste. Em seguida, o motorista fugiu sem prestar socorro.Segundo a Enel, concessionária de energia, que lamentou o acidente, o caso "só aconteceu devido ao forte impacto da batida do caminhão no poste". O veículo pesado era da empresa Bolater, especializada em transporte de máquinas de terraplanagem e carregava uma dessas cargas.Luiz era formado pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), e passava férias na casa do tio. O sepultamento aconteceu no dia 30 de agosto e reuniu dezenas de familiares e amigos, todos muito emocionados, no Cemitério do Maruí, em Niterói.