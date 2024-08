O motorista do caminhão fez várias tentativas de manobras para sair do local - Reprodução

Publicado 30/08/2024 10:39 | Atualizado 30/08/2024 10:44

Câmeras de segurança registraram o caminhão do acidente que matou Luiz Felipe Silva, de 21 anos, realizando várias tentativas de manobras. O veículo derrubou um poste e um transformador atingiu a vítima.



Rio - Imagens de câmeras de segurança de uma residência em Camboinhas, em Niterói, na Região Metropolitana, flagram as tentativas de manobra do caminhão envolvido no a cidente que matou o militar da Marinha Luiz Felipe Soares Silva , de 21 anos. A vítima foi atingida por um transformador de um poste, que foi derrubado pelo veículo de grande porte. O enterro do marinheiro será na tarde desta sexta-feira (30) no Cemitério Maruí, no mesmo município.Na filmagem, o caminhão aparece indo e voltando por mais de cinco minutos sem conseguir finalizar a manobra. O motorista saiu do local sem prestar socorro à vítima, em direção a Ponte Rio-Niterói.O veículo é da empresa Bolater, especializada em transporte de máquinas de terraplanagem e, inclusive, carregava uma dessas cargas. Procurada, a organização informou que sempre cumpriu com normas de trânsito e irá colaborar com a apuração, além de prestar apoio à família. Já o condutor, que alega não ter tido ciência da morte do rapaz até a repercussão do caso, explicou que irá se apresentar à delegacia.As circunstâncias da morte são investigadas pela 81ªDP (Itaipu), onde o motorista é aguardado para prestar depoimento.Luiz era marinheiro, formado pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), e passava férias na casa do tio em Niterói. O jovem voltava de bicicleta elétrica para a residência do familiar depois de assistir um jogo de futebol quando o acidente aconteceu. Seu tio esperava próximo do local.