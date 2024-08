Objetivo da ação é coibir os 'rolezinhos' em vias expressas da cidade - Divulgação / Polícia Militar

Rio - Uma moto foi recuperada e sete encaminhadas para o depósito, na noite desta quinta-feira (30), durante uma ação contra os "rolezinhos" nas principais vias expressas do Rio. O homem que pilotava o veículo roubado foi preso em flagrante.



Na operação realizada pela Polícia Militar e Guarda Municipal, mais de 120 motociclistas foram abordados e 30 multas aplicadas.



Segundo a PM, os pontos de bloqueio foram montados na Linha Vermelha, altura do Caju, na Avenida Brasil, próximo ao bairro Jardim América, e na Linha Amarela, no acesso à Jacarepaguá.

A prática não é proibida, mas os participantes acabam cometendo diversas infrações no trânsito. Geralmente, grandes grupos de motociclistas costumam se reunir, no fim da noite e início da madrugada, para promover os "rolezinhos". Eles circulam pela cidade em alta velocidade, fazendo manobras e barulho. Os encontros são marcados pelas redes sociais.