O turista da República Dominicana Johan Lapaix foi baleado na orla da praia da Barra - Rede Social

Publicado 30/08/2024 11:14

Rio - É considerado estável o quadro de saúde do turista da República Dominicana baleado durante um assalto na orla da Praia da Barra, Zona Oeste, na última quarta-feira (28). Johan Lapaix, de 33 anos, está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta sexta-feira (30).

O dominicano foi abordado por dois criminosos enquanto caminhava na orla, próximo à Avenida Olegário Maciel. Johan não entendeu o que a dupla dizia e continuou correndo. Em seguida, ele foi atingido no braço e no tórax. Os bandidos levaram o celular, um telefone e o cordão de ouro da vítima.

O turista é engenheiro elétrico e trabalha em uma empresa de telecomunicações no seu país de origem. Ele chegou no Brasil no dia 26 de agosto para participar de um evento de informática.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Em nota, a Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas serão ouvidas. A corporação informou que agentes realizam diligências para identificar os autores do crime.