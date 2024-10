Prefeito Eduardo Paes apresentou plano operacional para dias da cúpula - Divulgação

Publicado 31/10/2024 11:38 | Atualizado 31/10/2024 14:14

Rio - O prefeito Eduardo Paes apresentou, na manhã desta quinta-feira (31), o plano operacional para os dias 14 a 20 de novembro, período em que a cidade do Rio sediará a Cúpula do G20 Brasil 2024. Será adotada uma série de medidas para garantir a segurança das delegações internacionais que vão participar dos eventos G20 Social, Festival Aliança Global, Urban G20 e Cúpula do G20. Os impactos para a população incluem a suspensão de áreas de lazer na orla e bloqueio do Aterro do Flamengo.



"Não é nosso objetivo que a população saia da cidade. Mas, é importante entender que a rotina será transformada", adiantou o prefeito Eduardo Paes.



Por conta dos impactos, foi decretado feriado no Rio nos dias 18 e 19 de novembro. Há exceções para categorias e áreas da capital que não terão esses feriados: comércio de rua; bares e restaurantes; padarias; hotéis, hospedarias e pousadas; shoppings centers, centros e galerias comerciais; estabelecimentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas; pontos turísticos; indústrias localizadas na AP 3 (bairros da Zona Norte), AP 4 (Barra da Tijuca e Jacarepaguá) e AP 5 (bairros da Zona Oeste); empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, empresas programadoras e de produção de TV por assinatura; estabelecimentos que desenvolvem atividade através de trabalho remoto. Academias de ginástica também vão poder funcionar.

Trabalhadores de serviços essenciais tampouco terão feriado. São essenciais serviços de saúde, públicos ou privados; segurança privada; transporte público; coleta de lixo e limpeza urbana; estabelecimentos atacadistas.

Para liberar o tráfego, não haverá áreas de lazer na orla da praia e no Aterro do Flamengo nos dias 15, 17, 18, 19 e 20 de novembro.



"Não vai ter área de lazer e as pessoas têm que tomar muito cuidado nesses dias porque daqui a pouco vai passar lá o Joe Biden [presidente dos Estados Unidos], o Emmanuel Macron [presidente da França]. Enfim, os chefes de estado mais importantes do mundo com batedores, nas velocidades que a gente conhece que essa turma anda por motivo de segurança. É compreensível e a gente quer dar todas essas condições pra que eles possam transitar pela cidade com tranquilidade", explicou Paes.

A tendência é de grande circulação de autoridade pela região da orla da cidade em direção ao MAM Rio, onde será o "Complexo G20".

A população poderá aproveitar o Parque do Flamengo, no entanto, as passarelas ficarão bloqueadas e o acesso será restrito às passagens subterrâneas.



Os eventos do G20 serão sediados no "Complexo Mauá", entre os dias 14 e 17 de novembro, e no "Complexo G20", no MAM Rio, onde será a cúpula nos dias 17 e 18.

Complexo Mauá



O Complexo Mauá inclui o Museu do Amanhã, a Praça Mauá, o Museu de Arte do Rio, e o Boulevard Olímpico. Essa área terá controle de acesso por parte das forças de segurança, mas será livre para a participação do público. Serão quatro pontos de entrada: Museu do Amanhã, Praça Mauá, Avenida Barão de Tefé e AquaRio.

A estimativa de público por dia é de 40 mil pessoas. Haverá debates e plenárias durante o dia, entre 8h e 18h, e festival de música entre 18h e meia-noite. O Festival de Cultura da Aliança Global ainda não teve a programação divulgada, mas na apresentação da prefeitura desta quinta-feira, foram citadas apresentações de Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury, Seu Jorge, Diogo Nogueira e Maria Rita.

O secretário Municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, afirmou que a produção do evento e a prefeitura vão realizar o cadastramento de vendedores ambulantes que poderão vender produtos no complexo.

"Eles poderão exercer seus ofícios com as restrições que a lei prevê, especialmente por conta da quantidade de pessoas. A gente sempre solicita e fiscaliza a utilização de garrafas de vidro, como ocorre no Carnaval, no Réveillon ou em grandes shows que acontecem na nossa cidade. O foco é a integridade física e a melhor utilização do espaço público", explicou Carnevale.

A melhor forma para chegar ao Complexo Mauá será por meio do VLT. No entanto, o transporte funcionará com uma operação especial. As estações Utopia/AquaRio, Parada dos Navios/ Valongo e Parada dos Museus ficarão fechadas para embarque e desembarque entre os dias 14 e 16 de novembro, entre 5h e 17h. O objetivo é facilitar o trabalho das forças de segurança no controle de acesso ao perímetro. Já no período noturno, a Linha 1 para de funcionar, e a Linha 3 levará o público ao evento entre 17h e 1h dos dias 14, 15 e 16 de novembro. A orientação é de preferência pela Estação Santa Rita/ Pretos novos.

No complexo, acontecerá a G20 Social, uma iniciativa inédita criada pela presidência brasileira do G20 para ampliar a participação de atores não governamentais nos processos decisórios da cúpula, e o Urban 20 (U20), que será copresidido pelas prefeituras do Rio e de São Paulo e reunirá prefeitos na véspera da Cúpula dos Líderes, promovendo o encontro de lideranças locais e nacionais. Participarão do U20 40 cidades e 50 instituições parceiras.

O Museu do Amanhã sediará atividades do U20. Já o MAR abrigará debates e autoridades. O Armazém 3, no Boulevard Olímpico, será uma área de alimentação. No Espaço Kobra, também no Boulevard, haverá debates e plenárias do G20 Social. O Armazém da Utopia, próximo ao AquaRio, receberá o Rio U20 Summit com sessões abertas de quinta (14) a sábado (16) e "Cúpula dos Prefeitos - Urban 20" no domingo (17).

Complexo G20

O Museu de Arte Moderna do Rio (MAM Rio) será o local da Cúpula do G20 Brasil 2024 nos dias 18 e 19 de novembro. Serão 55 delegações de 40 países e 15 organismos internacionais no encontro. Para se ter noção da complexidade do evento, cada uma dessas delegações utiliza em média seis veículos oficiais com batedores.

O Aterro terá bloqueio total nos dias 17, 18 e 19 de novembro. A circulação será exclusiva para comitivas e veículos relacionados ao evento. O prefeito Eduardo Paes também solicitou o fechamento do aeroporto Santos Dumont nos dias da cúpula, com transferência dos voos para o Aeroporto Internacional do Galeão.



Em frente aos hotéis com comitivas, as vagas nas ruas também serão bloqueadas para uso de batedores e autoridades.



Matéria em atualização