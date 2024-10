Peça de improviso 'Seletivos' marca inauguração do Palco Zimbinha - Reprodução / SMC

Publicado 31/10/2024 14:48 | Atualizado 31/10/2024 14:52

Rio - Após passar por obras de modernização, o Teatro Municipal Ziembinski, na Tijuca, na Zona Norte, ganhou um palco externo voltado para receber atrações ao ar livre. Batizado de Palco Zimbinha, o novo espaço será inaugurado neste sábado (2), com o espetáculo 'Seletivos'. A entrada é franca e a apresentação começa às 16h.

Aliando diversão e conscientização, a peça é uma improvisação teatral costurada com músicas e dicas de reciclagem. Baseada na coleta seletiva de resíduos, dois artistas do Grupo Konga farão cinco cenas improvisadas, cada uma representando um material: plástico, papel, vidro, metal e orgânico.

Potes das cores de cada item guardarão papéis com nomes de objetos que serão sorteados e servirão de inspiração para uma cena de até dez minutos. Ao final de cada apresentação, uma nova rodada de sorteios vai se iniciar, com sugestões para outras encenações.

"O Palco Zimbinha tem uma importância fundamental para nossa proposta de estender as atuações do Ziembinski. Nele, a gente busca incentivar experiências culturais como saraus, rodas de rima, números circenses, peças de teatro, ensaios e oficinas", disse o gestor do teatro Luiz Fernando Pinto.

O novo espaço tem 18m² e fica na praça lateral do Ziembinski. O Palco Zimbinha foi criado durante a reforma de revitalização do teatro, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), como parte do projeto Cultura do Amanhã.

Com classificação livre, a peça poderá ser conferida também no domingo (3) e nos dias 9 e 10 de novembro, sempre às 16h. O teatro Ziembinski fica na Rua Urbano Duarte.