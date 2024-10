Agentes apreenderam celulares e cartões de créditos usados pela quadrilha, em Campos - Divulgação / PF

Agentes apreenderam celulares e cartões de créditos usados pela quadrilha, em CamposDivulgação / PF

Publicado 31/10/2024 12:59 | Atualizado 31/10/2024 13:09

Rio - Agentes da Polícia Federal prenderam, nesta quinta-feira (31), um homem que integrava uma quadrilha especializada em aplicar golpes em clientes e beneficiários da Caixa Econômica, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Durante a operação, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

fotogaleria

Segundo a PF, a ação foi deflagrada após a prisão em flagrante de um dos membros do grupo, em agosto, que aplicava golpes em uma agência do banco na cidade. A partir disso, os policiais identificaram outros membros da quadrilha, inclusive um dos principais mentores do esquema.

Durante as investigações, ainda de acordo com a corporação, os agentes descobriram que os criminosos utilizavam uma sorveteria ao lado da unidade da Caixa como esconderijo e ponto de observação.

Além do preso, que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, foram apreendidos três celulares e 13 cartões bancários. As ordens foram emitidas pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes.



O grupo é investigado pelos crimes de furto e estelionato qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, com penas que, somadas, podem ultrapassar 20 anos de reclusão.