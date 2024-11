Disparos se concentram na divisa entre as comunidades da Menezes, Divino e o Morro do Campinho - Reprodução

Publicado 31/10/2024 19:50

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores do Campinho e Praça Seca, nas zonas Norte e Oeste, no início da noite desta quinta-feira (31). Os primeiros disparos foram ouvidos por volta das 18h30.

Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, os disparos vêm da divisa entre os morros do Divino e do Menezes, ambos na Praça Seca, e do Campinho, no Campinho.

As comunidades vivem em meio à disputa territorial entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

"Evitem a Rua Cândido Benício, a Estrada Intendente Magalhães e adjacências", publicou um usuário do X, antigo Twitter.

De acordo com a Polícia Militar, o comando do 9º BPM (Rocha Miranda) chegou a enviar equipes para verificar denúncias de disparos na região, mas nenhum tiroteio foi registrado no momento. O patrulhamento foi reforçado.