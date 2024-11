Carro envolvido no acidente na Marechal Rondon ficou com a traseira afundada - Divulgação / Centro de Operações

Publicado 01/11/2024 08:27 | Atualizado 01/11/2024 08:28

Rio - Uma batida entre carro e moto deixou duas pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (1°), na Avenida Marechal Rondon, altura do Rocha, na Zona Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Vila Isabel foi acionado às 7h11 para o caso, próximo ao cruzamento com a Rua Frei Pinto, logo após o acesso ao Túnel Noel Rosa.No local, os socorristas encontraram as vítimas, que ainda não tiveram identidade divulgada, com ferimentos moderados. Não há, até o momento, informações sobre a unidade de saúde para onde foram levadas. Agentes da CET-Rio também atuam no local.