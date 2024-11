Moradores do Parque Amorim incendiaram barricadas em razão da falta d'água na região - Reprodução

Moradores do Parque Amorim incendiaram barricadas em razão da falta d'água na regiãoReprodução

Publicado 01/11/2024 09:51 | Atualizado 01/11/2024 09:56

Rio - Depois de protestos de moradores do Parque Amorim , em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por falta d’água, a Águas do Rio retomou a operação do sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento na região, na noite desta quinta-feira (31). O funcionamento do Booster Caxias havia sido interrompido na terça (29), para a instalação de uma peça específica.

Em nota, a concessionária informou que o fornecimento de água tratada na área está em processo de normalização, que ocorre de forma gradativa. A distribuição será totalmente regularizada em até 72h.

No entanto, alguns moradores do bairro relataram que estavam sem água há mais de 10 dias, enquanto outros disseram que as torneiras de suas casas estavam secas há um mês. Nesta quarta-feira (30), eles realizaram uma manifestação em uma via, ateando fogo em barricadas e impedindo o trânsito.

Nesse contexto, a Águas do Rio explicou que o abastecimento do Parque Amorim foi afetado por "sucessivas ocorrências", como queda no fornecimento de energia e problemas eletromecânicos, causando os problemas denunciados pelos moradores.