A operação no Sistema Imunana-Laranjal havia sido interrompida para manutenção anual - Divulgação

Publicado 01/11/2024 09:45 | Atualizado 01/11/2024 09:48

Rio - A Cedae concluiu, na madrugada desta sexta-feira (1º), a manutenção anual preventiva do Sistema Imunana-Laranjal, porém o funcionamento da unidade foi novamente interrompido por volta das 2h05 para realização de reparo na entrada de energia elétrica da Enel, ainda sem previsão de término. Por conta disso, mais de dois milhões de pessoas nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá e a Ilha de Paquetá permanecem sem abastecimento de água.



A manutenção preventiva mobilizou cerca de 200 profissionais da Cedae para a realização de mais de 40 serviços programados e terminou antes do previsto, que era às 4h. No local, foram executados reparos gerais, instalação de equipamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de componentes e limpeza das estruturas. As ações aumentam a segurança operacional do sistema, garantindo o fornecimento contínuo durante o verão, período de maior consumo de água.



Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que, devido a um problema técnico interno da ETA de Imunana-Laranjal, foi necessário por medida de segurança interromper o fornecimento de energia da unidade.

"A distribuidora reitera que o fornecimento de energia nos bairros do entorno não foi afetado. Técnicos da Enel Rio irão restabelecer e energia no local assim que a situação for normalizada pelos funcionários da Cedae", disse em nota.



Retorno após reparo

Responsável pelo fornecimento de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá (Inoã e Itaipuaçu) e na Ilha de Paquetá, a Águas do Rio esclarece aos seus clientes que aguarda a retomada integral (100%) da operação do Sistema Imunana-Laranjal para dar início ao processo de normalização da distribuição de água, que ocorre, de forma gradativa, em 72 horas, e pode levar mais tempo em áreas mais elevadas, pontas das redes de distribuição e nos locais onde forem detectadas ocorrências, como vazamentos.

Até que o fornecimento de água tratada seja integralmente restabelecido, a concessionária orienta os seus clientes a utilizarem a água de cisternas e caixas d’água somente para as atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo. A empresa está priorizando o uso de caminhões-pipa para abastecer unidades de saúde, creches e escolas.

Assim como a Águas de Niterói, que reforçou que o sistema de distribuição na cidade vai voltar gradativamente após a conclusão do serviço.