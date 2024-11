Disparos se concentram na divisa entre as comunidades da Menezes, Divino e o Morro do Campinho - Reprodução

Disparos se concentram na divisa entre as comunidades da Menezes, Divino e o Morro do CampinhoReprodução

Publicado 01/11/2024 08:24 | Atualizado 01/11/2024 08:26

Rio - Após uma noite de intenso tiroteio no Campinho e Praça Seca, nas zonas Norte e Oeste, na quinta-feira (31), a Polícia Militar reforçou o policiamento na região na manhã desta sexta-feira (1º).

De acordo com a corporação, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) e 18º BPM (Jacarepaguá) estão nos arredores das comunidades.

No início da noite de quinta, tiros foram ouvidos por volta das 18h30. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, os disparos vêm da divisa entre os morros do Divino e do Menezes, ambos na Praça Seca, e do Campinho, no Campinho.

Traficantes integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que comandam o Campinho, teriam tentado invadir o Morro do Divino, que é liderado pelo Comando Vermelho (CV). As comunidades vivem em meio à disputa territorial entre as facções.