O Cemitério do Pechincha receberá missas no Dia de FinadosRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 01/11/2024 09:59 | Atualizado 01/11/2024 13:56

Rio – Os cemitérios da cidade prepararam uma programação especial para receber o público no Dia de Finados, neste sábado (2). Além de missas com a presença do cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, estão previstas apresentação de balé, exibição de orquestra, coral, revoada de balões brancos e exposição de arte a céu aberto. O objetivo é confortar os visitantes que irão homenagear seus familiares e amigos.

Cemitério da Penitência

No Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, Dom Orani vai abrir a programação às 7h30 com uma bênção na capela Ecumênica 1. O Ballet de Manguinhos, projeto que reúne meninas de mais de 20 favelas da Zona Norte, fará uma apresentação especial.

Às 8h30, o padre Pedro Paulo celebrará uma missa em homenagem aos falecidos, que contará com uma revoada de balões brancos.

Em seguida, às 10h30, o Ballet de Manguinhos realizará outra apresentação, com 12 jovens de 6 a 21 anos que dançarão ao som da Orquestra Maré do Amanhã.

"Preparamos uma programação focada na superação e na celebração da vida, que é a palavra que permeia todas as nossas atividades esse ano. Vamos acolher as famílias com ações que estimulam o cuidado à saúde, a elaboração da perda, seja ela qual for, para que os visitantes saiam daqui motivados a seguir ressignificar sua vida com planos e novos horizontes", afirmou Karla Belchior Monielly, CEO do Crematório e Cemitério da Penitência.

Cemitério São Francisco Xavier (Caju)

No São Francisco Xavier, também no Caju, a programação começa com missa celebrada às 9h, por Dom Orani. Outras estão marcadas para 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, e 16h.

No local, estão sepultados personalidades como o compositor Noel Rosa, o cantor Tim Maia e Cartola, compositor e fundador da Estação Primeira de Mangueira.

Jardim da Saudade (Paciência e Sulacap)

O Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste, contará com um culto evangélico às 9h e uma missa às 11h.

Já no Jardim da Saudade de Sulacap, haverá uma missa às 10h. Os visitantes também poderão conferir uma grande instalação de arte que, segundo a instituição, promoverá "a reflexão sobre a responsabilidade de cada uma das pessoas no universo".

O Coral Arquidiocesano de São Sebastião do Rio fará apresentações nos dois cemitérios: às 10h, em Paciência, e às 11h30, em Sulacap.

Campo Grande

O Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste, abrirá as portas às 7h com uma abertura musical e terá missas às 9h30 e às 16h, além de procissões às 10h30 e às 17h.

São João Batista (Botafogo)

O São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul, terá missas de hora em hora, das 8h às 18h, com participação de Dom Orani ao meio-dia.

O local é conhecido por ser a última morada de nomes importantes da cultura brasileira, como Tom Jobim, Nelson Rodrigues, Carmem Miranda, Santos Dumont, Cazuza, Clara Nunes e muitos outros.

Santa Cruz

O cardeal-arcebispo fará sua última celebração do dia no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste, às 16h. O local também receberá missas às 9h, 11h e 14h.

Pechincha

O Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste, receberá missas de hora em hora, das 8h às 16h. Nos arredores, comerciantes se preparam para o movimento no feriado, com comércios de flores.

Mais garis

Um reforço de limpeza será realizado pela Comlurb devido ao comércio informal de flores, velas, santinhos e bebidas na data. A companhia vai atuar com 262 garis realizando os serviços de varrição e remoção de resíduos nas vias de acesso e no entorno de 18 cemitérios da cidade.

Haverá 80 veículos e equipamentos nas ruas, entre caminhões coletores e varredeiras de grande porte, além de pipas d'água para lavagem das vias com água de reuso.