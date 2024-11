Daiane da Silva Santos, de 29 anos - Reprodução/Redes sociais

Daiane da Silva Santos, de 29 anosReprodução/Redes sociais

Publicado 05/11/2024 09:45

Rio - Após passar cinco dias internada, Daiane da Silva Santos , que foi atacada a facadas pelo ex-companheiro enquanto estava a caminho do trabalho, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (4).

O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (30), na Rua Virgínia Magalhães, no bairro de Carmari, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

No mesmo dia, a Polícia Civil prendeu o principal suspeito do crime . Ele foi localizado em uma clínica psiquiátrica em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e levado para prestar esclarecimentos na 58ª DP (Posse).