A polícia apreendeu um carro e uma pistola calibre 9mm com os suspeitos - Divulgação / Pmerj

Publicado 10/11/2024 13:22 | Atualizado 10/11/2024 14:57

Rio - Dois homens foram presos na noite deste sábado (9) na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio. A dupla é suspeita de roubar aproximadamente R$ 100 mil em mercadorias de informática de um shopping no bairro do Cachambi, neste mês.

De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem realizada por agentes do 41º BPM (Irajá), houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e levado à UPA de Ricardo de Albuquerque, não há informações sobre o estado de saúde. O segundo comparsa foi detido sem ferimentos.

A polícia apreendeu um carro e uma pistola calibre 9mm com os suspeitos. Ainda conforme a corporação, um deles era foragido do sistema prisional e o outro possuía 12 anotações criminais e cinco mandados de prisão em aberto. A PM não informou em qual delegacia o caso foi registrado.