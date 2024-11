A confusão aconteceu na Linha Amarela, na altura do pedágio - Reprodução

Publicado 10/11/2024 14:57 | Atualizado 10/11/2024 15:01

Rio - Dois motociclistas quebraram o retrovisor e o para-brisa de um carro após uma discussão com o motorista, no início da tarde deste domingo (10), na Linha Amarela, na altura do pedágio. O incidente ocorreu quando os motociclistas, aparentemente irritados, discutiram com o condutor na via expressa.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a dupla xingando o homem, que seguia em direção à Zona Oeste. Após algum tempo, o piloto tira o capacete e quebra o retrovisor e parte do para-brisa do carro. Na sequência, os homens fogem. O veículo, que pertence ao Grupo Speed 4, especializado em logística e transporte, fica parado até o fim das gravações. O DIA tenta contato com a empresa.

Procurada, a Lamsa, concessionária que administra a via expressa, e a Polícia Militar afirmaram não ter sido acionadas. Segundo a Polícia Civil, não há registro de ocorrência na delegacia da área sobre o ocorrido.