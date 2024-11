Carmen Miranda e Aurora Miranda na porta do casarão em que viviam no Centro do Rio - Divulgação

13/11/2024

Rio - O Centro do Rio vai receber uma exposição de fotos sobre Carmen Miranda a partir desta sexta-feira (15), a partir das 16h, em frente ao casarão centenário em que a cantora morou, na Travessa do Comércio, 13. O imóvel fica no Arco do Teles, na Praça XV.

A mostra "Salve Carmen!", promovida pelo Centro Carioca de Fotografia em parceria com o Centro Cultural Queerioca, reune fotos e textos biográficos de Carmen e da irmã, a também cantora Aurora Miranda, destacando suas trajetórias.

Aproveitando os olhares do mundo para o Rio durante o G20, a ação também tem o objetivo de cobrar a revitalização da residência onde a estrela da Era do Rádio morou. O telhado desabou em julho deste ano, comprometendo bastante a estrutura do imóvel.

Para mobilizar as autoridades, o Queerioca iniciou um movimento pedindo a restauração do local e chegou a promover uma sessão de fotos gratuita, com pessoas vestidas de Carmen no Largo da Carioca. O espaço cultural também exibiu filmes sobre a cantora na fachada da casa, em protesto pelo desabamento

"Retratar a Carmen e cuidar de sua memória tem sido uma honra e uma responsabilidade imensa. Ela é parte da nossa cultura e da identidade brasileira. Com o desabamento de sua casa, a memória dela corre o risco de ser apagada fisicamente. Poder participar de uma exposição que não só relembra seu legado, mas também alerta para a necessidade urgente de preservação cultural, é uma forma de resistência e de valorização do que somos enquanto brasileiros", analisa Renata Xavier, diretora do Centro Carioca de Fotografia, que também fica na Rua Travessa do Comércio.



Ícone

Carmen Miranda nasceu em 1909 em Portugal e veio morar no Brasil com a família com menos de 1 ano. Na década de 1930, estourou no rádio com canções como "Taí - Pra Você Gostar de Mim", "Adeus, Batucada" e muitas outras. Anos depois foi fazer carreira nos Estados Unidos, onde se tornou a primeira artista brasileira com grande destaque internacional, estrelando diversos filmes. Morreu em 1955, tornando-se um ícone cultural, musical, de moda e de comportamento.