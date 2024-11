Céu nublado nesta quinta-feira (13), na Zona Portuária do Rio - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 13/11/2024 10:13 | Atualizado 13/11/2024 12:33

Rio - Depois de uma terça-feira (12) de muito calor e sol forte durante o dia, a quarta-feira (13) começou com tempo fechado e bastante chuva em diversos pontos do Rio e Região Metropolitana. O panorama deve se manter até ao menos o próximo domingo (17), com chance de precipitações em todos esses dias.

Nesta quarta (13) as temperaturas caíram e a mínima prevista é de 17°C, com máxima de 25°C. Nesta quarta (13) as temperaturas caíram e a mínima prevista é de 17°C, com máxima de 25°C.

Na quinta-feira (14), dia marcado pela abertura dos eventos do G20, o céu permanece nublado, com chuvas fracas em pontos isolados ao longo do dia. A temperatura segue estável, também com mínima de 17°C e máxima de 25°C.

Já na sexta-feira (15) e no sábado (16), há previsão de chuva à tarde e à noite, com mínimas estimadas em 18°C e início da elevação na temperatura. Na sexta-feira, a máxima alcança 30°C e, no sábado, pode chegar aos 32°C.

Já no domingo (17), a temperatura mínima permanece em 18°C e a máxima pode chegar a 35°C, com céu nublado e chuvas isoladas pela tarde.