Praça Mauá terá palco durante o G20 - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Praça Mauá terá palco durante o G20 Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 13/11/2024 11:20 | Atualizado 13/11/2024 11:22

Rio – Em ritmo de preparação para receber a cúpula do G20, que reúne líderes das maiores economias do mundo , diferentes pontos da cidade do Rio começam a operar sob um esquema especial de trânsito nesta quinta-feira (14). A Prefeitura anunciou os locais que passarão pelas mudanças temporárias e terão restrições de estacionamentos nas Zonas Sul, Central, Portuária e Oeste.

De 14 a 17 de novembro, na região da Praça Mauá, serão realizados os encontros G20 Social, Festival Aliança Global e o U20. Nos dias 18 e 19, será vez da Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), na Glória.

Durante este período, a operação de trânsito contará com 130 operadores de tráfego, 55 motocicletas e 22 veículos operacionais, que atuarão nas áreas ligadas à cúpula e nos principais corredores da cidade, como a Linha Vermelha e a Avenida Brasil.

Aterro do Flamengo (Avenida Infante Dom Henrique)

O MAM, no Aterro do Flamengo, será a sede do evento principal. Por isso, as pistas do bairro vão contar com funcionamentos especiais a partir do dia 15, feriado da Proclamação da República.

- Dia 15 (sexta-feira): a circulação do trânsito em geral será fechada em ambos os sentidos, entre o Trevo dos Estudantes e o Monumento a Estácio de Sá, das 7h às 12h, quando as pistas serão reabertas. No entanto, apesar de ser feriado, não haverá áreas de lazer.

- Dia 17 (domingo) até o dia 19 (terça-feira): a circulação no Aterro será totalmente controlada e restrita. Somente os veículos relacionados ao evento poderão circular na área. Várias delegações vão chegar à cidade neste período.

- Da 0h do dia 17 (domingo) até as 23h59 do dia 19 (terça-feira): as pistas do Aterro do Flamengo estarão fechadas de forma contínua para circulação do trânsito em geral, em ambos os sentidos, entre o Trevo dos Estudantes e o Monumento a Estácio de Sá.

- Dia 20/11 (quarta-feira), feriado do Dia da Consciência Negra no Brasil: as pistas estarão abertas ao trânsito em geral, mas sem área de lazer.

Orla da Zona Sul (Avenidas Atlântica, Vieira Souto e Delfim Moreira)

Nos dias 15 (sexta-feira), 17 (domingo), 18 (segunda-feira), 19 (terça-feira) e 20 (quarta-feira), não será implantada a área de lazer na orla de Copacabana, Ipanema e Leblon. A medida prevê a preservação das vias livres ao trânsito. Nessas datas, o tráfego de veículos em geral estará liberado em ambos os sentidos, como acontece nos dias úteis.

Muitas delegações irão se hospedar nos hotéis da região e serão pontos de partidas e de chegadas dos deslocamentos das comitivas.

Os fechamentos pontuais ocorrerão somente na passagem dos comboios e serão feitos pelos batedores que acompanharão as delegações.

Proibições de estacionamento

A partir da meia-noite da próxima quinta-feira (14) até as 23h59 de terça-feira (19), haverá proibição de estacionamento no Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca. Confira, a seguir, os pontos com as restrições.

Copacabana

Da 0h de quinta-feira (14) até as 23h59 de terça-feira (19):

- Rua Sá Ferreira, em ambos os lados, entre a Avenida Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

- Rua Fernando Mendes, em ambos lados.

Da 0h de sábado (16) até as 23h59 de terça-feira (19), nas seguintes vias:

- Av. Atlântica, entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Joaquim Nabuco;

- Rua Francisco Otaviano, em toda a extensão;

- Rua Souza Lima, em ambos os lados, entre a Avenida Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

- Av. Rainha Elizabeth, em ambos os lados, entre a Avenida Atlântica e a Av. Nossa Senhora de Copacabana;

- Rua Julio de Castilho, em ambos os lados, entre a Av. Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

- Rua Duvivier, em ambos os lados, entre a Rua Ministro Viveiros de Castro e a Rua Barata Ribeiro.

Da 0h de segunda-feira (18) até as 23h59 de terça-feira (19), nas seguintes vias:

- Av. Nossa Senhora de Copacabana, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel;

- Rua Barata Ribeiro, em toda a extensão.

Leme

Da 0h de sábado (16) até as 23h59 de terça-feira (19), a Avenida Atlântica terá proibição de estacionamento nos seguintes trechos:

- Entre a Rua Anchieta e a Rua Aurelino Leal;

- Entre o nº 900 e o 974, da Avenida Atlântica.

Ipanema

Da 0h de sábado (16) até as 23h59 de terça-feira (19), a Avenida Vieira Souto terá proibição de estacionamento em toda a extensão.

Leblon

Da 0h de sábado (16) até as 23h59 de terça-feira (19), a Avenida Delfim Moreira terá estacionamento proibido em toda a extensão.

São Conrado

Da 0h de sábado (16) até as 23h59 de terça-feira (19), a Avenida Aquarela do Brasil, terá a proibição de estacionamento entre a Avenida Almirante Álvaro Alberto e a Avenida Prefeito Mendes de Moraes.

Barra da Tijuca

Da 0h de sábado (16) até as 23h59 de terça-feira (19), o estacionamento será proibido nas seguintes vias:

- Avenida Lúcio Costa, nas baias de estacionamento, nos seguintes trechos:

Entre a Rua Prudência do Amaral e a Rua Martinho de Mesquita;

Entre o nº 3068 e o nº 3200;

Entre a Rua Lourenço Filho e a Rua Rodolfo de Campos;

Entre a Rua Padre Alfredo Perez Gonzales e a Rua Adão Pereira Nunes, na baia de estacionamento, junto ao canteiro divisor de pistas;

Entre o nº 2.928 e o nº 2.926;

- Rua Marcia Nogueira Batista, entre a Rua Beatriz Segall e a Avenida Carlos Zara.