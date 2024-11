Homem tenta evitar que moto seja levada por correnteza que desce de rua na Rocinha - Reprodução

Publicado 13/11/2024 16:13 | Atualizado 13/11/2024 17:58

Rio - A chuva forte que atinge a cidade desde a manhã desta quarta-feira (13) causou uma série de transtornos para moradores do Alto da Boa Vista e do Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte, e na Rocinha, Zona Sul. Na comunidade de São Conrado, um motociclista teve a moto arrastada por enxurrada que descia do alto do morro.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o homem lutando contra a força da correnteza para levantar a motocicleta. O caso aconteceu na Estrada da Gávea, próximo ao local conhecido como curva do S.

Veja o vídeo:

Homem tenta salvar moto de enxurrada na Rocinha após fortes chuvas no Rio



Credito:Reprodução pic.twitter.com/o0qZC7uXGK — Jornal O Dia (@jornalodia) November 13, 2024

No Morro do Borel, outra enxurrada foi flagrada descendo do alto da comunidade pela Estrada da Independência. O morador que faz o registro chega a falar que a tampa de um bueiro já havia sido levada pela força da água.

"Gente, é muita água descendo da comunidade. Meu Deus!", disse uma moradora que também se protegia da chuva.

Segundo morador da comunidade, a situação já é recorrente e acontece mesmo em dias de chuva fraca. "Sempre que chove desce uma correnteza por aqui. Aqui em cima tem um córrego e como o pessoal joga lixo, acontece isso", disse um morador ouvido pelo O DIA.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, a chuva que atingiu as comunidades, assim como o Alto da Boa Vista, é resultado do deslocamento de núcleos de chuva da Zona Oeste na direção do Maciço da Tijuca.



O monitoramento apontou que, somente nas últimas quatro horas, o Alto da Boa Vista registrou um acumulado de 21,8 mm de chuva. O número chega a 60,8 mm nas últimas 24 horas. Na Rocinha, o registro das últimas 24 horas foi de 55,6 mm.



Quem passava pela região durante a manhã teve dificuldades. Nas redes sociais, uma mulher comentou sobre o temporal que atingiu o bairro. "Rapaz, está caindo um pé d’água tão forte que a visão do motorista do ônibus está praticamente nula", disse uma usuária do X, antigo Twitter.



Bolsões d'água



Às 14h, a cidade ainda registrava maior número de bolsões d'água na Zona Oeste, com cinco registros. Dentre eles um na Avenida Olof Palme, altura do Rio Centro, no Camorim, e outro na Avenida Lúcio Costa, altura do Condomínio Water Ways, na Barra da Tijuca.



Outros pontos de bolsões foram confirmados na Avenida General Justo, no Centro, na Rua Soldado Wandel Sarmento, na Ilha do Governador e na Avenida Epitácio Pessoal, na Lagoa. Uma árvore caiu na Avenida Erasmo Braga, na altura da Presidente Antônio Carlos, no Centro.



Falta de luz



Por conta da chuva forte, alguns bairros tiveram queda de luz durante a manhã e início da tarde. Há relatos de falta de energia em Del Castilho, no Maracanã, no Lins de Vasconcelos e no Cachambi, na Zona Norte.

A chuva deve seguir para esta quinta-feira (14). Segundo o Sistema Alerta Rio, o céu estará encoberto com chuva fraca ao longo de todo o dia.