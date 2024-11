Evento celebra cultura Hip Hop - Divulgação

Publicado 15/11/2024 17:04 | Atualizado 15/11/2024 17:49

Rio - A Arena Dicró, na Penha Circular, Zona Norte do Rio, vai receber neste domingo (17), a partir das 14h, a segunda edição do Breaking Carioca. As inscrições para as batalhas são gratuitas e devem ser feitas pelo @breakcarioca. O evento reúne diversos atores da cena carioca para celebrar a cultura hip-hop com os melhores b-boys e b-girls em desafios que prometem surpreender o público.

O time de jurados contará com a Bgril Amanda Baroni, e com os Bboys Max e Vinny UBI. Haverá distribuição de R$ 1.500 em premiação: R$ 1.000 para o 1° lugar e R$ 500 para o 2°. Além das batalhas, grafiteiros, DJs e MCs de diversas regiões do Rio vão participar, mostrando sua arte e fortalecendo a cultura Hip Hop.

De acordo com o produtor artístico Lúcio Pedra, o objetivo é revelar talentos. "Nosso projeto busca dar visibilidade a esses jovens que procuram reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem por meio da arte. Portanto, levar o breaking para espaços populares do Rio é ampliar seu alcance e proporcionar experiências concretas na vida das pessoas, principalmente de quem vem da periferia, o habitat natural do breaking", afirma.

Para o profissional, o breaking atua como um agente catalisador de mudanças na vida de jovens periféricos ao redor do mundo. E nas comunidades do Rio não é diferente. "Em seu DNA, o breaking carrega componentes essenciais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, ajudando esses jovens a serem reconhecidos por sua capacidade de se expressar".

Fora das Olimpíadas



Apesar de o breaking ter feito sucesso nas Olimpíadas de Paris, na França, em sua estreia, quando 16 países competiram, a modalidade ficará de fora em 2028. Lúcio reforça que foi uma ótima oportunidade para dar visibilidade, mas lamenta o fato de não estar nas próximas Olimpíadas.

"Participar de um evento desse porte marcou toda nossa trajetória. No entanto, o evento passou, e o breaking não estará nas Olimpíadas de 2028. E agora, o que faremos? O de sempre: continuar trabalhando para que o breaking alcance o maior número possível de pessoas. Nosso objetivo é popularizar a dança, gerar mais participantes e, consequentemente, conquistar mais visibilidade e recursos para o seu desenvolvimento, tanto como arte quanto como prática desportiva", finaliza o produtor.