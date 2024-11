Pistola de 9mm apreendida durante a ação - Reprodução

Publicado 16/11/2024 08:32 | Atualizado 16/11/2024 10:41

Rio - Um homem foi baleado, na madrugada deste sábado (16), durante um confronto com policiais em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento na Vila São João, quando receberam uma denúncia de tráfico de drogas e barricadas no interior da comunidade.

No local, os PMs foram recebidos a tiros e houve confronto. Um suspeito ficou ferido, foi socorrido e encaminhado à UPA da região.

Foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e munições. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).