Segundo capotamento no túnel Charitas-Cafubá aconteceu por volta das 17h25 - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/11/2024 17:38 | Atualizado 16/11/2024 19:54

Rio - Dois carros capotaram, na tarde deste sábado (16), no túnel Charitas-Cafubá, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em um intervalo de três horas. Os acidentes aconteceram na pista sentido Região Oceânica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no primeiro acidente, que aconteceu por volta das 14h15, o veículo capotou depois de colidir com um outro carro. Após o choque, um homem ficou com ferimentos leves, mas recusou transporte para uma unidade de saúde. Não há registros sobre outros feridos e a corporação não informou em qual carro a vítima estava. Segundo o Corpo de Bombeiros, no primeiro acidente, que aconteceu por volta das 14h15, o veículo capotou depois de colidir com um outro carro. Após o choque, um homem ficou com ferimentos leves, mas recusou transporte para uma unidade de saúde. Não há registros sobre outros feridos e a corporação não informou em qual carro a vítima estava.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo capotado e o outro carro envolvido na batida com a parte da frente destruída. Agentes da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) auxiliaram no fluxo.

Já para o segundo capotamento, que aconteceu próximo à saída do túnel, o quartel de Charitas foi acionado às 17h25. Neste caso, não houve outros veículos envolvidos. No local, os agentes socorreram Nathália Goulart, de 67 anos, e uma menina de aproximadamente 10 anos. Porém, elas também recusaram transporte para um hospital. Imagens do carro em que elas estavam capotado no meio da pista também circularam nas redes sociais.