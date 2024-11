Militares foram atacados a tiros na Linha Amarela, altura da Cidade de Deus - Reprodução / Google Maps

Publicado 18/11/2024 10:24 | Atualizado 18/11/2024 10:30

Rio - Uma patrulha de militares do Exército sofreu um ataque a tiros enquanto passava pela Linha Amarela, na altura da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na manhã deste domingo (17).

Segundo o Comando Militar do Leste (CML), agentes da Brigada de Infantaria Paraquedista estavam em deslocamento pela via, por volta das 6h15, por conta de atividades relacionadas ao G20.

Porém, na altura da comunidade, eles encontraram PMs trocando tiros com bandidos, e disparos atingiram um dos veículos em que o grupo estava. No entanto, o CML informou que os militares não entraram em confronto e que nenhum deles ficou ferido.

Procurada para mais informações sobre a troca de tiros, a Polícia Militar ainda não retornou. O espaço segue aberto. A reportagem também tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.

As Forças Armadas atuam no Rio , desde a quinta-feira (14), para cumprimento do decreto de Garantia da Lei e da Ordem para o G20, que reúne os principais chefes de Estado do mundo nesta segunda-feira (18) e na terça-feira (19), no Museu de Arte Moderna (MAM), na Zona Sul. Ao todo, 9 mil militares foram mobilizados, sendo 7,5 mil do Exército e o restante da Marinha e Força Aérea.

Além dos militares, cerca de 15 mil PMs também foram mobilizados ao redor da cidade para trabalhar no policiamento durante os dias de evento. Eles reforçam a segurança nas linhas Vermelha e Amarela, além das principais vias das zonas Oeste e Sul.

Carros de comitivas roubados

Antes do início da Cúpula do G20, dois carros de comitivas foram roubados. Na última quinta, um veículo da equipe do ministro da Secretaria-geral da Presidência, Márcio Macedo, foi assaltado em frente ao Hotel Monte Alegre , na Rua do Riachuelo, no Centro. O motorista estava parado na porta do estabelecimento esperando por um funcionário que iria para o evento, no momento em que foi abordado por dois bandidos em uma moto.