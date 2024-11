Confronto entre fações rivais aconteceu em um dos acesso à Comunidade Trio de Ouro, no bairro Vilar dos Teles - Reprodução / redes sociais

Publicado 20/11/2024 12:55 | Atualizado 20/11/2024 13:18

Rio - Lucas Matheus Souza da Silva, morto durante um confronto entre traficantes rivais nesta terça-feira (19) , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estava trabalhando quando foi atingido. Ele era funcionário do lava-jato que foi usado como refúgio por bandidos durante o tiroteio.

Durante a ação, dois criminosos foram feridos e levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Eles seriam integrantes de uma milícia que se aliou ao Terceiro Comando Puro e estariam no lava-jato no momento em que foram atacados por traficantes do Comando Vermelho.



A dupla foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Os dois passaram por cirurgia e o estado de saúde deles é estável.

O confronto, segundo a Polícia Militar, teria sido motivado por disputa territorial, próximo a um dos acesso à Comunidade Trio de Ouro, no bairro Vilar dos Teles. Ainda conforme a corporação, uma mulher também foi ferida durante o ataque. Não há informações sobre o estado de saúde.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está a cargo da investigação. Os agentes estão em busca de informações e testemunhas para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento da vítima.