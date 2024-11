Cariocas aproveitaram o retorno do sol para passear pela orla de Copacabana neste domingo (24) - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 24/11/2024 11:36 | Atualizado 24/11/2024 11:50

Rio - Após dias de chuva e temperaturas mais baixas, a cidade do Rio voltará a ter tempo quente e ensolarado nesta semana, de acordo com o Alerta Rio. A previsão indica elevação constante nas temperaturas, com a máxima podendo alcançar quase 40°C.



Neste domingo (24), os ventos úmidos do oceano, responsáveis pela frente fria, ainda influenciam o clima na cidade. Apesar disso, os termômetros já registram temperaturas mais altas, com máxima de 29°C e mínima de 15°C, e o céu varia de claro a parcialmente nublado. Com esse retorno gradual do calor, cariocas e turistas aproveitaram a manhã para passear pela orla de Copacabana, na Zona Sul.