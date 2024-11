Carro de Hélio da Silva, de 68 anos, foi incendiado pela dupla - Reprodução / DHBF

Carro de Hélio da Silva, de 68 anos, foi incendiado pela duplaReprodução / DHBF

Publicado 25/11/2024 13:59 | Atualizado 25/11/2024 14:15

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apreenderam dois adolescentes suspeitos de matar o motorista por aplicativo Hélio da Silva, de 68 anos, em Itaguaí, Região Metropolitana. Eles foram encontrados na última sexta-feira (22).

Hélio desapareceu no dia 23 de outubro, após aceitar uma corrida entre os bairros Teixeiras e Vila Ibirapitanga. O corpo do motorista foi encontrado com sinais de violência na Estrada das Palmeiras, no dia seguinte ao assassinato.

Hélio da Silva, 68, motorista de aplicativo assassinado por dois adolescentes Reprodução / DHBF

Em depoimento à Polícia Civil, G.B.F, de 16 anos, e F.S.B., 17, revelaram que solicitaram a corrida com o intuito de roubarem o carro para "dar um rolé". Hélio, porém, resistiu ao assalto e acabou morto pela dupla. Na especializada, os adolescentes acusaram um ao outro de planejar o crime.

Os jovens ainda colocaram fogo no veículo roubado, um Toyota Yaris, para tentar apagar os vestígios do crime. Os policias encontraram o carro carbonizado na Rua Machado de Assis, no bairro Vila Ibirapitanga.

Após as investigações, o Juizado da Infância e Juventude de Itaguaí autorizou a busca e apreensão dos adolescentes para internação. A dupla, que cometeu ato infracional análogo ao crime de latrocínio (roubo seguido de morte), foi encaminhada ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci