Criminosos tentam roubar caminhão de carga frigorífica e são impedidos por policiais na manhã desta segunda-feira (25)Reprodução / Google Earth

Publicado 25/11/2024 13:58 | Atualizado 25/11/2024 13:59

Rio - Policiais militares frustraram uma tentativa de roubo a um caminhão frigorífico na manhã desta segunda-feira (25), na Avenida Meriti, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio.

De acordo com uma testemunha, dois suspeitos em uma moto abordaram o veículo de carga, que seguia sentido Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Pouco depois, no entanto, agentes do 41° BPM (Irajá) realizaram cerco tático e conseguiram impedir a ação criminosa. Os bandidos, porém, fugiram.

A PM não informou em qual delegacia o caso foi registrado.