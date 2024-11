Aliomar Guimarães, de 73 anos, foi baleado em um ataque a um bar de Rio Bonito - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/11/2024 16:49

Rio - O artista plástico Aliomar Guimarães, conhecido como Baianinho, morreu na manhã esta segunda-feira (25), no Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, na Região Metropolitana. O idosos de 73 anos estava internado desde outubro, quando foi atingido por um tiro durante um ataque a um bar no município.

Diversos amigos de Aliomar publicaram homenagens a ele nas redes sociais, incluindo a escola de samba Unidos do Cruzeiro, da qual ele era sócio-proprietário. "Ficam as boas lembranças e memórias inesquecíveis. Obrigado por tudo, Baianinho. A Unidos do Cruzeiro te amará para sempre", escreveu a agremiação.

O crime aconteceu no Centro de Rio Bonito, no dia 26. Um suspeito, identificado como Jonathan Silva Cardoso, o Joaninha, foi baleado e morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram feridas, foram levadas para o mesmo hospital, mas já tiveram alta. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a ação de três criminosos e o corre-corre no estabelecimento, que estava lotado.

Ataque a tiros em bar lotado no Centro de Rio Bonito deixa um homem morto e cinco pessoas feridas. O caso aconteceu no início da madrugada deste sábado (26)



No registro, é possível ouvir os tiros e ver o momento em que dois suspeitos saem de um carro, ambos armados com fuzis e correm na direção do estabelecimento. Os criminosos parecem sair para confirmar a morte de Jonathan. Ele respondia um processo por acusação de participar de uma milícia de Itaboraí, que extorquia moradores e estava envolvida em homicídios. Além disso, ele tinha anotação por receptação.