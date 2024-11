Rio terá semana com ações de coleta de sangue em alusão à semana do doador - Alexandre Brum/Divulgação DGH

Publicado 25/11/2024 16:54 | Atualizado 25/11/2024 17:23

Rio - Os bancos de sangue do Rio promovem, a partir desta segunda-feira (25), o Dia Nacional do Doador de Sangue e início da Semana Nacional do Doador de Sangue, uma campanha de incentivo à doação. As ações acontecem até esta sexta-feira (29) em hospitais nas zonas Norte, Oeste e no Centro.

De acordo com a administração dos bancos de sangue, o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), no Centro, estará aberto para doações das 7h30 às 16h, enquanto o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte, receberá os doadores das 7h30 às 14h.

Já o Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), em Jacarepaguá, terá o horário das 8h às 12h, com um dia extra, no sábado (30), das 8h às 13h.

Segundo o Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, órgão responsável pelo monitoramento da gestão das unidades, o ato voluntário e solidário é importantíssimo na missão de salvar vidas nas unidades. Especialmente pelo fato desses hospitais realizarem cirurgias, grande parte delas de alta complexidade e urgência.

Nas unidades também são tratados os casos de doentes oncológicos e hematológicos que podem depender das doações. "(Por isso) É fundamental que os bancos de sangue estejam em nível estável para garantir o pleno atendimento dos pacientes", diz comunicado do departamento.

O Hemorio também terá uma programação especial para a Semana Nacional do Doador de Sangue. Os eventos começaram ainda nesta segunda-feira, com a participação de artistas, influenciadores, comediantes, cortejo e a execução de um grafite.



Na terça-feira (26), será realizada uma ação com a torcida do Botafogo. O Rei Momo, Kaio Mackenzie, a Rainha da Portela, Bianca Monteiro e a bateria mirim da Unidos de Vila Isabel marcarão presença no banco de sangue na quarta-feira (27), às 9h.



A quinta-feira (28) no hemonúcleo terá show musical com o Trio Voz e Violão Vozes do Coração, às 10h. O encerramento na sexta-feira (29) será marcado por um show surpresa ao vivo e celebração dos 80 anos do Hemorio.

Durante a semana, o horário de doação segue das 7h ás 18h. O Hospital Municipal Souza Aguiar, vizinho do Hemorio, também participará da ação de coleta apenas na terça-feira (26), na Sala Multiuso da Otics.

Como doar e quem pode?



Para doar, basta cumprir alguns requisitos necessários: apresentar documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos (lembrando que menores de 18 precisam de autorização do responsável), pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde e descansado (ter dormido pelo menos 6 horas).

Não é preciso estar em jejum, mas deve-se evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas três horas anteriores e bebidas alcoólicas por pelo menos 12 horas. As grávidas, mulheres amamentando e pessoas que fizeram tatuagens ou colocaram piercing há menos de seis meses (se for oral ou genital, a pessoa só poderá doar seis meses após retirar a peça) não podem doar.





Semana Nacional do Doador de Sangue



Locais:



Hospital Federal de Bonsucesso



Data: 25/11 a 29/11



Horário: das 7h30 às 14h



Endereço: Av. Londres, 616, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ (térreo do Prédio 4)



Telefones: (21) 3977-9576 / (21) 3977-9577



Hospital Federal Cardoso Fontes



Data: 25/11 a 30/11



Horário: das 8h às 12h (segunda a sexta) e das 8h às 13h (sábado)



Endereço: Av. Menezes Cortes, 3245, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ (prédio dos ambulatórios)



Telefone: (21) 99464-0525



Hospital Federal dos Servidores do Estado



Data: 25/11 a 29/11



Horário: das 7h30 às 16h



Endereço: Rua Sacadura Cabral, n° 178, Saúde, Rio de Janeiro - RJ (esquina com a Rua Souza e Silva)



Telefone: (21) 2291-3131 - Ramal 3639 / WhastApp: (21) 98404-6040

Hemorio

Data: 25/11 a 29/11

Endereço: Rua Frei Caneca, 8, Centro