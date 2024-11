Tentativa de roubo de carro termina em tiroteio na Linha Amarela na manhã desta quarta-feira (27) - Reprodução / Redes Sociais

Tentativa de roubo de carro termina em tiroteio na Linha Amarela na manhã desta quarta-feira (27)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/11/2024 11:25 | Atualizado 27/11/2024 14:41

Rio - Uma tentativa de assalto a um carro na Linha Amarela, em Bonsucesso, Zona Norte, terminou em perseguição com tiroteio e interdição de uma faixa da via na manhã desta quarta-feira (27). Cláudia da Silva Teles, major médica do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), reagiu à abordagem dos criminosos e foi baleada.

Créditos: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/Qq7BAfiwLA — Jornal O Dia (@jornalodia) November 27, 2024

Na troca de tiros, Otávio Garcia de Souza Neto, motociclista de aplicativo, que passava pelo local, foi atingido no ombro e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, e o estado de saúde é considerado estável.

Segundo o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), os assaltantes estavam em fuga quando foram surpreendidos por uma viatura que passava pelo local, dando início a um confronto.

A major foi socorrida ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde levou dois pontos na cabeça e já foi liberada.

A concessionária Lamsa informou que a uma faixa no sentido Barra da Tijuca, próximo ao acesso 9D, na Avenida Brasil, foi interditada e que uma equipe médica prestou socorro a uma das vítimas no local. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).

Criminosos presos na Avenida Brasil

Um homem foi preso e um adolescente apreendido por policiais do 16° BPM (Olaria), próximo à Avenida Brasil, em Bonsucesso. A dupla é apontada como integrantes de um grupo que tentou assaltar a major da PM na Linha Amarela.

Com eles, os agentes apreenderam um revólver e três celulares roubados, que seriam das vítimas.