Ex-BBBs Solange e Cida são assaltadas e batem carro na Barra - Reprodução/Instagram

Ex-BBBs Solange e Cida são assaltadas e batem carro na BarraReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2024 12:24 | Atualizado 28/11/2024 13:04

Rio - As ex-BBBs Cida Santos e Solange Vega foram assaltadas na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na noite de quarta-feira (27). As duas voltavam de um evento no Vidigal e passavam de carro próximo à Cidade das Artes quando um adolescente puxou o celular de Sol.

fotogaleria

"O susto foi terrível. A gente estava voltando de um evento, tinha um engarrafamento, estávamos conversando e, do nada, o menino veio e pegou o celular da Sol, que estava na perna dela. Ela agarrou o garoto, só que na minha cabeça alguém tinha batido no carro porque foi muito rápido", explicou Cida nesta quinta-feira (28).

Com o susto do furto, Solange tentou segurar o garoto, soltou as mãos do volante e acabou perdendo a direção e batendo com o carro.

"Acho que ela apertou o acelerador, o carro foi em direção ao outro lado, tentei segurar o volante para não bater, mas não deu. Machuquei um pouco meu cotovelo, mas estamos bem apesar do susto. Infelizmente isso acontece toda hora. Bens materiais a gente conquista de novo", completou.

As ex-BBBs não registraram ocorrência na delegacia. "Ela não conseguiu recuperar o celular, ainda ficamos rodando de carro para ver se achávamos, não conseguimos e o carro amassou. Foi horrível, nunca tinha passado por isso, fiquei com uma tremedeira danada", concluiu a campeã do "BBB 4".

Aumento de roubo e furtos na Barra da Tijuca

Segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), em outubro, em comparação entre janeiro e setembro de 2023 e 2024, o total de roubos aumentou 29% na Barra da Tijuca, área da 16ª DP, e subiu de 752 para 969. O roubo de aparelho celular subiu 30% no período e passou de de 238 para 310 casos registrados.