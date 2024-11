UniRio vai avaliar condições para restabelecimento de atividades presenciais nesta sexta-feira (29) - Arquivo/ Agência O Dia

UniRio vai avaliar condições para restabelecimento de atividades presenciais nesta sexta-feira (29)Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 28/11/2024 11:28

Rio - Universidades permanecem com atividades presenciais suspensas, nesta quinta-feira (28), por conta da falta d'água que atinge diversos pontos do Rio. O abastecimento das instituições foi afetado pela paralisação do Sistema Guandu para a manutenção anual preventiva e pela redução de produção do Sistema Ribeirão das Lajes, para o reparo de uma adutora que se rompeu, em Rocha Miranda , na Zona Norte. Os dois serviços já foram finalizados, mas a regularização pode levar até 72 horas.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) informou que as atividades acadêmicas e administrativas seguem suspensas no campus Maracanã, na Zona Norte, "tendo em vista a continuidade da interrupção no fornecimento de água". As aulas já haviam sido paralisadas na quarta-feira (27) , por conta da manutenção do Guandu, mas os serviços administrativos e o Restaurante Universitário funcionaram no horário do almoço. A Uerj havia dito que, à princípio, todas as atividades retornariam à normalidade hoje, o que não pôde acontecer.

Já a Universidade Federal do Estado do Rio (UniRio), que também interrompeu todas as atividades presenciais não essenciais, incluindo aulas, outras atividades acadêmicas e as administrativas, na quarta-feira, afirmou que a situação permanece hoje, uma vez que o problema se agravou, "pois a Águas do Rio não abasteceu" a instituição. As atividades remotas ficam mantidas.

De acordo com a UniRio, toda a Universidade segue com a suspensão, porque o rompimento da adutora impediu que Sistema Guandu voltasse a operar com a capacidade total, mesmo após a conclusão dos reparos. A instituição explicou também que o quadro do suprimento de água será avaliado ao longo da quinta-feira e, à noite, vão informar sobre o possível restabelecimento de atividades presenciais na sexta-feira (29).

Segundo a Companhia de Águas e Esgotos (Cedae), desde a conclusão da manutenção anual, na terça-feira (26), o sistema está apto para operar com capacidade total, mas é necessário aguardar a finalização dos serviços da concessionária para viabilizar a retomada integral da produção de água. O Sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio e Baixada Fluminense, que sofrem com a falta d'água nos últimos dias. Nesta quinta-feira, a produção está em 91%.

Além disso, o abastecimento permanece afetado nas áreas de abrangência da adutora de Rocha Miranda, que integra o Sistema Ribeirão das Lajes e compreende alguns bairros da Zona Sul e Centro do Rio, Zona Norte, com exceção da Grande Tijuca, bem como bairros de Japeri, Nova Iguaçu e Queimados. De acordo com a Águas do Rio, o reparo na tubulação foi concluido no final da noite de quarta-feira (27). Por conta do serviço, o sistema teve a operação reduzida, afetando o abastecimento.

A Águas do Rio informou também que, com o término do serviço, a produção de água no sistema será integralmente restabelecida de forma gradual. A Cedae esclareceu, na manhã de hoje, que a operação do Ribeirão das Lajes segue em 73% da capacidade, conforme solicitação da concessionária, que ainda avalia a viabilidade de recolocar a adutora em carga.