Sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas

Publicado 28/11/2024 07:38 | Atualizado 28/11/2024 08:43

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) informou que, desde a conclusão da manutenção anual, às 22h de terça-feira, o sistema está apto para operar com capacidade total, mas é necessário aguardar a finalização dos serviços da concessionária para viabilizar a retomada integral da produção de água. O Sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio e Baixada Fluminense.



Com a operação ainda sem a capacidade total, moradores das cidades do Rio, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados ainda sofrem com a falta d'água. Segundo a Águas do Rio, a normalização do abastecimento nas regiões impactadas ocorrerá, de forma gradativa, após o restabelecimento integral da produção de água no Sistema Guandu. "O prazo para essa regularização é de 72 horas, podendo ser maior nas áreas elevadas, nas pontas das redes de distribuição e nos locais onde forem registradas ocorrências neste período".



A concessionária informou também que, no Complexo do Lins, na Zona Norte, trabalha para finalizar, até o final da manhã desta quinta-feira, o último serviço em curso, que é a instalação de um macromedidor na subadutora da Zona Norte, tubulação que abastece a Grande Tijuca, Bairro de Fátima, Botafogo, Catete, Cosme Velho, Glória (partes), Laranjeiras, Leme, Santa Teresa e Urca (partes).



Segundo a Rio+Saneamento, todas as intervenções realizadas para melhorias no abastecimento das 19 frentes de trabalho, durante a manutenção anual do sistema do Guandu, foram finalizadas no início da manhã de quarta-feira. "A regularização do abastecimento acontece de forma gradual, em até 72 horas, principalmente nas áreas mais altas e pontas de rede".

De acordo com a Iguá, que atende 19 bairros da Zona Oeste, todas as obras de melhorias realizadas simultaneamente à parada programada do sistema Guandu foram concluídas às 21h de terça-feira. A empresa afirmou que o abastecimento nesses locais será normalizado em até 72 horas após a retomada integral do sistema.

Rocha Miranda

Além disso, o abastecimento permanece afetado nas áreas de abrangência da adutora de Rocha Miranda, que integra o Sistema Ribeirão das Lajes e compreende alguns bairros da Zona Sul e Centro do Rio, Zona Norte, com exceção da Grande Tijuca, bem como bairros de Japeri, Nova Iguaçu e Queimados. De acordo com a Águas do Rio, o reparo na adutora foi concluido no final da noite de quarta-feira (27) . Por conta do serviço, o sistema teve a operação reduzida, afetando o abastecimento.

Universidades sem aulas

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) suspendeu as aulas no campus Maracanã nesta quarta-feira (27) , devido à interrupção no fornecimento de água. A instituição informou que o Restaurante Universitário funcionou normalmente durante o almoço, mas estará fechado no período do jantar. As atividades administrativas seguem em funcionamento. Em comunicado nas redes sociais, a Uerj havia informado que, à princípio, todas as atividades retornariam à normalidade nesta quinta-feira.

Já a Universidade Federal do Estado do Rio (Unirio) suspendeu todas as atividades presenciais não essenciais, incluindo aulas, outras atividades acadêmicas e as administrativas, por conta da falta de abastecimento da instituição. O comunicado explica que o quadro do suprimento de água da Unirio será avaliado durante o dia e à noite vão informar sobre o possível restabelecimento de atividades presenciais, na sexta-feira (29). As atividades remotas ficam mantidas.

Manutenção para o verão



A manutenção feita pela Cedae no Sistema Guandu preparou as estruturas do sistema para os meses do verão com empenho de mais de 500 profissionais, incluindo engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento. O Sistema Guandu é composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e a Elevatória do Lameirão.



Durante a intervenção, foram realizadas inspeções e correções, como a instalação de novos equipamentos, reparos diversos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas que não podem ser acessadas durante a operação normal. Segundo a Cedae, a operação incluiu obras de modernização do sistema, como a instalação de válvulas dos macromedidores, equipamentos capazes de realizar a medição de grandes vazões de água, possibilitando maior controle de perdas.