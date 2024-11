Guido era surfista e morreu afogado após uma convulsão enquanto surfava - Reprodução / Internet

Guido era surfista e morreu afogado após uma convulsão enquanto surfavaReprodução / Internet

Publicado 28/11/2024 10:11 | Atualizado 28/11/2024 10:40

Rio – Guido Schäffer (1974-2009) foi condecorado com a Medalha São Francisco de Assis em homenagem póstuma da Câmara Municipal do Rio. Ela é um reconhecimento dos serviços prestados à cidade pelo seminarista, que se dedicou, durante a sua vida, ao atendimento médico para moradores de rua e o envolvimento em diversos projetos de caridade.

A solenidade, realizada na última terça-feira (26), foi uma iniciativa do vereador Alexandre Beça (PSD). Nas redes sociais, o parlamentar destacou a emoção da cerimônia. A mãe de Schäffer, Maria Nazareth, o padre Jorjão e Dom Roberto Lopes, que representou o cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, marcaram presença.

fotogaleria

Trajetória

Guido Schäffer nasceu em Volta Redonda, em 22 de maio de 1974. Após formar-se em medicina ao fim da adolescência, passou a atuar para propagar o cristianismo, tendo o desejo de se tornar padre. Ele cursou os dois primeiros anos de Teologia no Mosteiro de São Bento, mas morreu antes de concluir o curso, em 2009, aos 34 anos, enquanto surfava na Praia do Recreio.

Em 20 de maio de 2023, Guido foi reconhecido como venerável, título concedido pelo Vaticano a católicos que tiveram uma vida virtuosa e exemplar. A família aguarda a conclusão do processo, iniciado pela Arquidiocese do Rio, que pode beatificá-lo e, em seguida, canonizá-lo, o que o tornaria o primeiro santo do estado do Rio.

Seus restos mortais encontram-se na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul.