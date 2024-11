Agente atingiu jovem com, pelo menos, quatro golpes nas costas e braços - Reprodução/Redes Sociais

Agente atingiu jovem com, pelo menos, quatro golpes nas costas e braçosReprodução/Redes Sociais

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um agente do programa Segurança Presente agredindo um homem que tentava embarcar pela porta de trás de um ônibus. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (28), na Zona Sul do Rio, durante um tumulto na saída da Praia de Copacabana. Outras imagens compartilhadas também mostram uma correria nas proximidades do Túnel Novo, que liga Copacabana e Botafogo.



As imagens mostram um homem sem camisa e de bermuda escura em pé entre as portas de trás de um ônibus que teria sido vandalizado, quando um agente usando colete do programa se aproxima. Ele ataca o homem pelo menos quatro vezes nas costas e braço com uma barra verde, até que o rapaz entra totalmente e o coletivo segue viagem. O policial ainda acerta a porta do veículo na tentativa de continuar com os golpes. A ação, que teria ocorrido na altura do Leme, foi acompanhada por outros dois policiais do Segurança Presente. Confira abaixo.



Vídeo mostra agente agredindo rapaz que invadiu ônibus durante tumulto e correria em Copacabana.



De acordo com o Rio Ônibus, mais de 10 ônibus sofreram violência e atos de vandalismo nas regiões de Copacabana e na chegada de Botafogo, nas proximidades do shopping Rio Sul. O Sindicato das empresas de ônibus afirmou que "essas ocorrências acontecem frequentemente no horário de saída das praias, nos mesmos locais e horários, que já são de conhecimento de todos", e pediu que as autoridades de segurança tomem providências.



Segundo a Polícia Militar, o comando do 19º BPM (Copacabana) determinou o reforço no policiamento, que foi intensificado com viaturas, patrulhamento dinâmico e baseamento em pontos estratégicos, para coibir possíveis ações criminosas. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) disse que realiza ações diárias na Praia de Copacabana e estava em apoio à PM ontem.

Em outros vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver várias pessoas correndo entre carros nas proximidades do Túnel Novo. Confira abaixo. Segundo relatos, um arrastão teria ocorrido no local, mas a informação não foi confirmada. Segundo a Polícia Civil, até o momento, não houve registro de ocorrências relacionadas à confusão na Zona Sul.

Ganso que não acaba mais hoje na zona sul.



Procurada pela reportagem de O DIA, o programa Segurança Presente ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.