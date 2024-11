Food truck é queimado por criminosos na Zona Norte - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 29/11/2024 12:36

Rio - Três criminosos atearam fogo em um trailer de lanches em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio. O incêndio que atingiu o food truck da King's Lanche aconteceu por volta das 3h da última segunda-feira (25). Desolados, o casal que administra a lanchonete há quatro anos agora conta com a ajuda de amigos e familiares para poderem retomar a única fonte de renda.

Em entrevista ao DIA, Mylena Silva, de 23 anos, e Wanderson de Lima, 28, contaram que foram acordados com uma ligação de uma amiga, avisando que o trailer deles estava pegando fogo. A dupla chegou ao local onde o caminhão ficava, na esquina da Rua Aceguá com a Avenida dos Italianos, por volta das 4h, mas as chamas já tinham destruído tudo.

"Saímos de casa desesperados. Eu estava achando que a culpa tivesse sido minha, por ter deixado alguma coisa ligada. Mas eu tinha desligado todos os disjuntores, como de praxe, porque recentemente nós trocamos toda a eletricidade da loja e estávamos fazendo tudo certinho", disse Mylena.

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/Pb1RzblfVB — Jornal O Dia (@jornalodia) November 29, 2024

Após o suto, o casal foi à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência na 40ª DP (Honório Gurgel). Segundo Wanderson, a Polícia Civil informou aos dois que a perícia identificou que o incêndio tinha acontecido por causas naturais. Entretanto, testemunhas disseram a ele que viram três pessoas ateando fogo.

"O boato das pessoas era que três criminosos colocaram fogo e saíram correndo. No dia seguinte, depois da gente ter chorado muito por termos perdido tudo, uma pessoa me mostrou a gravação. Eles não roubaram nada, só quiseram botar fogo mesmo. Eu andei todas as ruas para coletar provas e levei as filmagens na delegacia", explica Wanderson.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que três criminosos vão até a loja do casal e colocam fogo no trailer, que fica posicionado próximo a uma guarita da Polícia Militar, na Praça Coelho Neto. O trio carregava pneus, que usaram para iniciar as chamas. Assim que o incêndio começa, eles vão embora.

"Eu me sinto barbarizado. Fico imaginando como existem pessoas tão ruins a ponto de fazer este tipo de coisa, de prejudicar alguém que só quer trabalhar. Estou acabado, desolado, sem saber o que fazer. Estava a ponto de desistir de tudo", desabafou Wanderson, que acredita que o crime tenha sido motivado por inveja.

A lanchonete era a única fonte de renda do casal, que vive junto há dois anos. A loja, porém, existe desde 2020, época em que Wanderson passava necessidade devido à pandemia do covid-19 e decidiu abrir um negócio para ter alguma renda. Para tentarem reaver o prejuízo, Wanderson e Mylena abriram uma vaquinha online com meta de arrecadar R$ 45 mil, valor investido no negócio.

"Se não fosse a ajuda de todos, a gente já se teria nos dado por vencido. Nós perdemos tudo, mas agora temos esperança porque as pessoas estão se comovendo com a nossa história. Um comerciante cedeu uma parte da loja dele para a gente poder atuar no delivery. Com as doações que as pessoas estão fazendo, a gente vai conseguir comprar os alimentos para vender os lanches", revelou Mylena.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "a investigação está em andamento na 40ª DP (Honório Gurgel). Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do incêndio."

De acordo com o comando do 9ºBPM (Rocha Miranda), A Polícia Militar foi acionada e agentes chegaram a ir ao local, mas não encontraram os criminosos. A PM reforça, ainda, que o policiamento ostensivo atua na região.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini