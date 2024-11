Sargento Jefferson Vieira dos Santos, será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Reprodução / Google Maps

Publicado 29/11/2024 10:56

Rio - O Sargento da Polícia Militar, Jefferson Vieira dos Santos, atacado por criminosos na Rua Nilópolis, em Realengo, na Zona Oeste, será enterrado nesta sexta-feira (29), às 15h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Jefferson era 3° Sargento, lotado no 5º BPM (Praça da Harmonia) e estava acompanhado de outro agente quando foi baleado por bandidos , na quarta-feira (27). Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens passam em uma motocicleta atirando. O policial deixa uma filha de 13 anos e a mulher grávida de 8 meses.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a corporação segue com as investigações para identificar a autoria do crime.