Mesmo com céu nublado, banhistas aproveitam a Praia de Copacabana - Armando Paiva/ Agência O DIA

Publicado 29/11/2024 10:47 | Atualizado 29/11/2024 12:35

Rio - A sexta-feira (29) terá aumento de nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, na cidade do Rio de Janeiro, podendo ser acompanhadas por raios. Segundo o Alerta Rio, também haverá ventos mais intensos à tarde. As temperaturas seguem elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima prevista de 38°C.

Mesmo com céu nublado, a Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, teve movimentação de banhistas e ciclistas na manhã desta sexta-feira. No início da tarde, há previsão de chuva fraca na Zona Oeste.

No sábado (30), ventos úmidos do oceano, associados à passagem de uma frente fria em alto mar, manterão a nebulosidade variada e há previsão de chuva fraca a moderada, podendo ocorrer na forma de pancadas isoladas nos períodos da tarde e da noite. Os ventos estarão fracos a moderados.



No domingo (1), ainda em função da atuação de ventos úmidos do oceano, a previsão é de predomínio de céu nublado com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados.



O tempo deve continuar instável na segunda (2) e na terça-feira (3) por conta da aproximação e passagem de uma frente fria. A nebulosidade vai aumentar com previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde da segunda-feira e a qualquer momento da terça-feira, podendo vir com raios e rajadas de vento moderado.