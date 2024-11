Djorkaeff Rocha da Silva, 22, publicou fotos ostentando na Praia de Copacabana, pouco antes de ser preso - Reprodução

Rio - Um foragido da Justiça foi preso, nesta quinta-feira (28), após publicar fotos nas redes sociais aproveitando o dia de sol e altas temperaturas, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Djorkaeff Rocha da Silva, de 22 anos, era procurado por roubo qualificado desde agosto e costumava ostentar veículos e celulares que conseguia com os crimes em seu perfil.



Na tarde de ontem, Djorkaeff publicou pelo menos três fotos em seu perfil, sendo uma delas do trânsito na região de Copacabana, e outras ostentando cigarro, camarões e bebida alcoólica. Segundo o delegado titular da 25ª DP (Engenho Novo), Hilton Alonso, a ação fez parte da Operação Torniquete, contra roubos de veículos e cargas, e os agentes chegaram disfarçados para conseguirem prender o criminoso.



"A equipe chegou ao local de forma velada, disfarçada e conseguiu lograr êxito em prender esse elemento, sem causar qualquer distúrbio na região e sem efetuar um único disparo (…) Tanto a investigação, quanto a ação exitosa realizada ontem na Praia de Copacabana são decorrência da Operação Torniquete, que visa reprimir e combater o roubo a automóveis e cargas no estado do Rio de Janeiro", afirmou o delegado.



De acordo com as investigações, em 25 de agosto, o acusado e outros criminosos abordaram um veículo, na Rua Licínio Cardoso, no Rocha, Zona Norte, e armados com pistolas, roubaram o celular de uma vítima. Eles tentaram levar o carro dela, mas desistiram ao não conseguiram dar partida. Em seguida, os bandidos seguiram para o automóvel que estava atrás, modelo BMW X1 branco, renderam os dois ocupantes, os obrigaram a deixar celulares e cartões, e fugiram com o carro em direção ao conjunto habitacional Morar Carioca, na comunidade do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste.



Apesar de foragido, Djorkaeff chegou a publicar uma foto em seu perfil sentado no capô da BMW roubada e outra exibindo os celulares também levados. As vítimas do crime reconheceram o homem como o autor e o inquérito da 25ª DP foi finalizado, com o pedido de prisão preventiva do acusado. Segundo as investigações da distrital, ele faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos e foi denunciado ao Ministério Público do Rio (MPRJ) por roubo qualificado.

Polícia investiga prisão de homem após foto na Praia do Leme

A Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar o suposto envolvimento de um homem com o tráfico de drogas da Baixada Fluminense, após o suspeito publicar em suas redes sociais que estava na Praia do Leme, na Zona Sul . O caso aconteceu na última quarta-feira (27) e o homem, que aparece em vídeos portando armas, foi conduzido à 12ª DP (Copacabana).

O homem foi encontrado por policiais do 19º BPM (Copacabana) na companhia de outras três pessoas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o suspeito aparece com um copo de cerveja nas mãos, dizendo: "Tá suave, morador" e que está de férias. Segundo informações preliminares, o suspeito atuaria como segurança do chefe de uma comunidade de Duque de Caxias e também teria ligações com Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do Terceiro Comando Puro (TCP), que controla o Complexo de Israel, na Zona Norte.

Em depoimento, o suspeito disse que as gravações são de 2021 e que não tem mais ligação com o tráfico de drogas. Por não ter mandado de prisão em seu nome, nem flagrante delito, ele foi liberado após ser ouvido. De acordo com a Polícia Civil, os agentes instauraram um procedimento para apurar o crime de associação para o tráfico de drogas e o inquérito foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo). O suspeito já tinha sido conduzido anteriormente para a 60ª DP (Campos Elíseos) devido aos vídeos.